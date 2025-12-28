Ecco i voucher per le attività ludico-ricreative

Durante i lavori per l’approvazione del bilancio 2026-2028, Monza ha scelto il welfare della partecipazione, con una misura che aiuterà i cittadini a reddito basso ad accedere a servizi di sport e cultura. Un ordine del giorno, presentato da LabMonza e votato all’unanimità da tutto il Consiglio, ha dato il via libera ai voucher comunali per attività sportive, culturali, ricreative ed educative per i nuclei economicamente esposti. Un provvedimento pensato anche per integrare quanto già erogato dai servizi sociali. La misura infatti sarà destinata anche a cittadini non seguiti dai servizi, ma che vivono comunque una condizione di precarietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

