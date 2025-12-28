Ecco la prediction degli incontri principali per le SBC di EA FC 26 in programma il 1° gennaio. Come di consueto, giovedì saranno disponibili nuove Sfide Creazione Rosa nella modalità Ultimate Team. Questa guida fornisce un'anticipazione sugli incontri più rilevanti che potrebbero influenzare le sfide e le strategie di gioco per la giornata.

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 1° Gennaio. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella nostra Serie A che nella Premier League. Nel nostro campionato è in programma una delle partite più importanti, l’ Atalanta ospiterà la Roma, mentre nel campionato inglese è in programma la partita tra Manchester City e Chelsea. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC In Arrivo Il 1° Gennaio

Leggi anche: EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC In Arrivo Il 4 Dicembre

Leggi anche: EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC In Arrivo Il 27 Novembre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La seconda maglia Nike Mamba FC Barcelona 26-27 è stata filtrata; EA FC 26 Prediction TOTW 15 Lista Candidati Per La Quindicesima Squadra Della Settimana; EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC In Arrivo Il 25 Dicembre; EA FC 26 TOTW 15 Elenco Carte Speciali Della Quindicesima Squadra Della Settimana.

EA FC 26 TOTW 15 predictions: Erling Haaland, Jude Bellingham, Garnacho & more - In this article, check out the latest information on EA FC 26 TOTW 15 predictions, which includes players like Erling Haaland, Bellingham and more. khelnow.com