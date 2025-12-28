E' tregua tra Cambogia e Thailandia
4.50 Thailandia e Cambogia hanno concordato un cessate il fuoco "immediato". Lo hanno dichiarato i due paesi in una dichiarazione congiunta, impegnandosi a porre fine agli scontri al confine che hanno causato decine di vittime.Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 12:00 ora locale, si legge nella dichiarazione firmata dai ministri della Difesa dei due paesi presso un posto di blocco di frontiera sul lato thailandese.La tregua si applica a "tutti i tipi di armi, inclusi gli gli attacchi contro civili, obiettivi e infrastrutture". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
