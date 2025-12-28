’E ti vengo a cercare-Siena Music Contest’ Stasera la finale sul palco dei Rinnovati

Ci siamo, il conto alla rovescia è terminato: questa sera, alle 21 al Teatro dei Rinnovati, si svolgerà la terza edizione del Siena Music Contest "E ti vengo a cercare", organizzato dall’Associazione Arturo Pratelli. Tutta l’attenzione è puntata sui finalisti: Aeko, A Tra Poco, Calore, Celestesuona, Diana Gloom, Gloria, Ikam, Jack Manenti, Malemà, Nenzy Elettrico. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni musicali, a cominciare dall’ospite Androgynus, ma soprattutto dal fatto che il primo premio prevede una sessione di registrazione dal totale di 20 ore più mixaggio e master presso lo studio discografico Virus Studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

