Una valanga di affetto, di auguri, di in bocca al lupo di pronta guarigione. Il post di Natale della sindaca Vittoria Ferdinandi è stato uno dei più letti e commentati in questi giorni di festività. Il suo racconto sulla fragilità e le paure ha raccolto quasi seicento commenti nella sua pagina pubblica di Facebook e oltre 2.300 like. "Accettare la propria fragilità è una faccenda complicata, che mina alla base quel sentimento di autodeterminazione che ci anima e accompagna specialmente in gioventù. Il corpo sa di noi cose che la mente ignora. Chiede pause, impone riposo e spazi di solitudine. Succede e tanto vale farne tesoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E sui social arriva una "valanga" di affetto

Leggi anche: Ciao ornella onde di affetto VIP sui social per l artista senza fine

Leggi anche: Fiorentina sempre più in crisi, ma scoppia l’orrore sui social: mogli dei calciatori minacciate sui social. Una di loro rompe il silenzio raccontando l’accaduto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

E sui social arriva una valanga di affetto; Federica Pellegrini mamma bis, l'annuncio social: Ti aspettiamo, piccolina; Guidonia, Simona Boenzi, gli ultimi istanti della cronista, la salma restituita ai familiari.

E sui social arriva una "valanga" di affetto - Una valanga di affetto, di auguri, di in bocca al lupo di pronta guarigione. lanazione.it