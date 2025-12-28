È successo alla vigilia di Natale Antonella e Sara morte insieme la scoperta shock dopo la tragedia

Nella notte di Natale, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono decedute presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo aver accusato sintomi riconducibili a un’epatite fulminante. Le due donne sono state vittime di una possibile intossicazione alimentare, un evento che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità. La vicenda è ancora oggetto di indagini per chiarire le cause e le circostanze di questa tragica perdita.

Si chiamavano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita le due vittime della presunta epatite fulminante legata a una possibile intossicazione alimentare, decedute nelle scorse ore all’ ospedale Cardarelli di Campobasso. La donna aveva 50 anni, mentre la figlia Sara ne aveva soltanto 15. Ricoverato nella stessa struttura anche il marito di Antonella e padre della ragazza, Gianni Di Vita, ex sindaco di Pietracatella, il paese molisano dove la famiglia risiedeva ed era molto conosciuta. Le sue condizioni sono al momento stabili, ma resta sotto stretto monitoraggio medico. Secondo una prima ricostruzione, i tre si sarebbero sentiti male subito dopo la vigilia di Natale, in seguito al consumo di un pasto a base di pesce e funghi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È successo alla vigilia di Natale”. Antonella e Sara morte insieme, la scoperta shock dopo la tragedia Leggi anche: “C’è una brutta notizia”. Antonella Clerici, vigilia di Natale rovinata dopo la diretta Leggi anche: Tragedia in Italia, morta Diana Canevarolo, la scoperta shock dopo l’autopsia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fiumalbo, Vigilia magica con il presepe vivente: il successo della serata; I 200 volontari della mensa di Santa Chiara in campo per le feste di Natale; Parco eolico di Londa, sei pale di 200 metri tra il passo dei Crocemori e il valico della Consuma: arriva un altro no; Grande successo per il Magico Natale al Politeama: oltre 200 voci bianche in scena. Successo di “Natale a Tre Cancelli” di Anpana: raccolti 200 euro - Erano presenti il Babbo Natale di Anpana Lucca con la slitta e alcuni ... lanazione.it Frasi sulla Vigilia di Natale - Trascorrere la Vigilia di Natale in famiglia è tradizione, ma c’è anche chi sceglie di passare la sera antecedente il 25 dicembre insieme ad amici e amiche. repubblica.it Vigilia di Natale a Bari: un cenone da duecento euro - Famiglie numericamente più ridotte, le tradizioni che si modificano o si perdono addirittura o genitori spesso entrambi ... lagazzettadelmezzogiorno.it È successo alla vigilia di Natale: la donna si trovava sulla balaustra del balcone. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha sventato il peggio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.