E se dalla materia oscura dipendesse il destino dell’Universo? Il finale è tutto da scrivere

Il destino dell’Universo resta uno dei più grandi enigmi della scienza. Tra teorie e ipotesi, gli studiosi cercano di comprendere le forze che potrebbero determinarne il futuro. In questo contesto, la materia oscura rappresenta un elemento ancora poco conosciuto, ma potenzialmente fondamentale. Esplorare le sue caratteristiche potrebbe aprire nuove prospettive per capire cosa ci attende nel grande disegno cosmico.

Il destino dell’Universo è uno dei misteri che più affascina l’umanità, ma oggi la scienza sta vivendo un momento di vera e propria “crisi d’identità”. Per decenni abbiamo creduto che il Cosmo fosse destinato a espandersi per sempre, diventando sempre più freddo e vuoto. Tuttavia, una serie di studi recenti sta ribaltando questa convinzione, suggerendo che l’ energia oscura, la misteriosa forza che spinge l’Universo ad allargarsi, non sia affatto una costante immutabile, ma qualcosa che cambia nel tempo. Tutto nasce nel 1998, quando gli astronomi scoprirono che l’Universo non solo si stava espandendo, ma lo faceva in modo sempre più veloce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

