E’ scoppiata la foca-mania | ultima posizione a Portonovo poi il drone non l’ha più vista

Ancona, 28 dicembre 2025 – Incursioni in spiaggia, cellulari in mano e si scruta tra scogli e dune di renella e sassi. Dopo l’avvistamento della foca monaca a Numana, il giorno della vigilia di Natale, è scoppiata la “foca-mania” per poterla vedere, anche se solo da lontano. Proprio quello che non doveva succedere e nonostante le raccomandazioni degli esperti che avvertivano di lasciarla tranquilla a riposare, in silenzio, prima di riprendere il largo. "La foca è rientrata in acqua quando qualcuno si è avvicinato troppo" I video della foca monaca su Facebook. Sui social anche il giorno di Santo Stefano e ieri sono apparsi video, della foca monaca che nel frattempo si era spostata dalla spiaggiola di Numana a quella di Portonovo, il versante tra gli stabilimenti Giaccheti e la Capannina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

