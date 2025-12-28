È morta Brigitte Bardot

La scomparsa di Brigitte Bardot rappresenta la perdita di una delle icone più significative del cinema europeo e della cultura del Novecento. La sua carriera, caratterizzata da interpretazioni memorabili e uno stile inconfondibile, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama artistico. Con questa notizia, si chiude un’epoca di grande fascino e influenza, ricordando un volto che ha segnato la storia del cinema e della moda.

E’ morta Brigitte Bardot a 91 anni. Malattia, cause, carriera - Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. televisionando.it

Morte Brigitte Bardot, l’icona che ha scelto la libertà fino alla fine - Diva ribelle e musa del cinema francese, lasciò presto il set per difendere gli animali. repubblica.it

