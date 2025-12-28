È morta Brigitte Bardot l’icona indomabile del cinema francese
È venuta a mancare Brigitte Bardot, icona del cinema francese, all’età di 91 anni. La sua figura rappresenta un simbolo di libertà e femminilità senza compromessi, lasciando un’impronta duratura nel mondo dello spettacolo e della cultura. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo ricordo rimane vivo come esempio di autenticità e spirito libero.
Brigitte Bardot è morta a 91 anni. Con lei se ne va molto più di un’attrice: scompare un’idea di libertà assoluta, di corpo non addomesticato, di femminilità che non chiedeva permesso. La Francia perde il suo mito più riconoscibile, l’unico capace ancora oggi di attraversare generazioni, ideologie, fratture sociali senza mai diventare consenso facile. B.B. non è mai stata rassicurante. Non lo è stata sullo schermo, non lo è stata nella vita, non lo è stata nemmeno nel modo di invecchiare. È rimasta fino alla fine una figura irrisolta, contraddittoria, indomita. Ed è proprio per questo che continua a parlare al presente. 🔗 Leggi su Panorama.it
