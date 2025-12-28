E' morta Brigitte Bardot l' attrice ribelle che ha incantato il mondo

Brigitte Bardot, icona del cinema francese e simbolo di eleganza e ribellione, si è spenta all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione a lei intitolata. La sua carriera e il suo stile hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico internazionale.

La leggendaria attrice francese, Brigitte Bardot, è morta all'età di 91 anni: lo ha annunciato la Fondazione che porta il suo nome in una nota diffusa oggi. «La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la.

