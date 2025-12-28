E’ morta Brigitte Bardot l’attrice leggenda del cinema francese aveva 91 anni

È stata annunciata la morte di Brigitte Bardot, iconica attrice e cantante francese, all’età di 91 anni. La sua carriera nel cinema ha lasciato un’impronta significativa, ma successivamente scelse di dedicare la sua vita alla tutela degli animali e alle attività filantropiche, come ricordato dalla sua fondazione. La scomparsa di Bardot rappresenta una perdita importante nel panorama culturale e sociale francese.

(Adnkronos) – È morta Brigitte Bardot, leggendaria attrice e cantante francese, aveva 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot come "una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione".

“Brigitte Bardot è morta”. Ma la diva 91enne sbugiarda la bufala su X: “Chi è quell’imbecille?” - Parigi, 23 ottobre 2025 – Ieri sera sulla piattaforma X è esplosa una notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo: “L’icona del cinema francese, Brigitte Bardot, è morta”. quotidiano.net

Brigitte Bardot è morta? La diva smentisce la fake news: «Non ho intenzione di congedarmi» - Tutto è partito da Aqababe, nome d’arte del 27enne Aniss Zitouni, influencer francese seguito da oltre un milione di persone. iodonna.it

«Brigitte Bardot è morta». Blogger diffonde fake news, l'attrice risponde: «imbecille» - Aqababe, un blogger francese ha diffuso stasera, mercoledì 22 ottobre, la notizia del presunto decesso attrice. ilmessaggero.it

