È morta Brigitte Bardot l'attrice icona del cinema aveva 91 anni

È venuta a mancare Brigitte Bardot, celebre attrice e modella francese, scomparsa all’età di 91 anni. Icona del cinema degli anni Cinquanta e Sessanta, ha recitato in oltre 40 film e rappresentato un simbolo di eleganza e femminilità. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nella storia del cinema e della cultura europea.

E’ morta Brigitte Bardot a 91 anni. Malattia, cause, carriera - Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. televisionando.it

Morte Brigitte Bardot, l’icona che ha scelto la libertà fino alla fine - Diva ribelle e musa del cinema francese, lasciò presto il set per difendere gli animali. repubblica.it

