È morta Brigitte Bardot l'attrice icona del cinema aveva 91 anni

È venuta a mancare Brigitte Bardot, celebre attrice e modella francese, scomparsa all’età di 91 anni. Icona del cinema degli anni Cinquanta e Sessanta, ha recitato in oltre 40 film e rappresentato un simbolo di eleganza e femminilità. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nella storia del cinema e della cultura europea.

Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo. Aveva 91 anni. L'addio alle scena a soli 39 anni e, poco dopo, l'impegno a difesa dei diritti degli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

