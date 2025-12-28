È morta Brigitte Bardot icona del cinema e della cultura pop francese | aveva 91 anni

È venuta a mancare Brigitte Bardot, celebre attrice e icona della cultura francese del Novecento, all’età di 91 anni. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel cinema e nella moda, rappresentando un simbolo di eleganza e stile. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità duratura nel panorama artistico e culturale internazionale.

Brigitte Anne Marie Bardot, per tutti semplicemente BB, una delle figure più iconiche, divisive e riconoscibili del Novecento, è morta all’età di 91 anni. A darne notizia è stata la sua Fondazione, senza fornire dettagli sulle cause del decesso né sul luogo, sebbene da decenni vivesse ritirata nella sua casa in Costa Azzurra. Attrice, cantante, simbolo di libertà e sensualità, Bardot è stata una donna capace di farsi conoscere con sole due lettere, diventate marchio universale. «Sono stata molto felice, molto ricca, molto bella, ma anche molto famosa e molto infelice», aveva detto di sé, riassumendo una vita vissuta in modo intenso e totalizzante, soprattutto tra i quindici e i quarant’anni, quando decise di abbandonare definitivamente le scene. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - È morta Brigitte Bardot, icona del cinema e della cultura pop francese: aveva 91 anni Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Aveva 91 anni Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda dello schermo francese aveva 91 anni; Precipita un aereo, morto il capo di stato maggiore libico; Morta schiacciata dal cavallo, martedì 30 l’addio a Jessica Caratti; «Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con forza». Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa - Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall'attrice per la difesa degli ... msn.com

