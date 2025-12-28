È morta Brigitte Bardot | causa della morte chi era davvero e perché ha segnato un’epoca

Brigitte Bardot è scomparsa il 28 dicembre 2025 all'età di 91 anni. Icona del cinema e simbolo di eleganza, la sua figura ha attraversato diverse epoche e ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello spettacolo. La notizia, confermata dalla fondazione a lei dedicata, ha suscitato grande attenzione a livello internazionale, sottolineando il suo ruolo come artista e figura pubblica di rilievo.

Brigitte Bardot è morta il 28 dicembre 2025 all'età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla fondazione che porta il suo nome e ha fatto il giro del mondo in poche ore. Non è stata solo la scomparsa di un'attrice, ma la fine simbolica di una stagione del cinema, della moda e dell'immaginario collettivo europeo. Per molti è stata un'icona di sensualità. Per altri una ribelle, una donna scomoda, difficile da incasellare. Per tutti, però, Brigitte Bardot è stata qualcosa di irripetibile. La causa della morte di Brigitte Bardot. Secondo le informazioni disponibili, Brigitte Bardot è morta dopo un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute.

