E’ morta Brigitte Bardot Capri omaggia l’attrice francese

È morta Brigitte Bardot, iconica attrice francese, all’età di 91 anni. In occasione del trentesimo festival internazionale di cinema, Capri renderà omaggio alla sua figura, riconoscendo il suo contributo al mondo del cinema e della cultura. Un momento di riflessione e celebrazione per ricordare l’eredità di una delle protagoniste più emblematiche del cinema.

Brigitte Bardot si è spenta all'età di 91 anni. Il festival internazionale di cinema giunto alla trentesima edizione renderà omaggio all'attrice. Brigitte Bardot, attrice e cantante francese, si è spenta all'età di 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome.

