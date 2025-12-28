È morta Brigitte Bardot | aveva 91 anni

È venuta a mancare Brigitte Bardot, iconica attrice e modella francese, all’età di 91 anni. La notizia è stata annunciata dalla fondazione a lei intitolata. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema e della cultura, rappresentando un’epoca e uno stile inconfondibili.

E’ morta Brigitte Bardot a 91 anni. Malattia, cause, carriera - Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. televisionando.it

