È morta Brigitte Bardot | aveva 91 anni
È venuta a mancare Brigitte Bardot, iconica attrice e modella francese, all’età di 91 anni. La notizia è stata annunciata dalla fondazione a lei intitolata. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema e della cultura, rappresentando un’epoca e uno stile inconfondibili.
E’ morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Brigitte Bardot è morta, aveva 91 anni
Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni
È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni - La sensazione è che l'ultima parte della sua vita l'abbia vissuta come voleva nel suo ... repubblica.it
E’ morta Brigitte Bardot a 91 anni. Malattia, cause, carriera - Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. televisionando.it
È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni - Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo. fanpage.it
E’ morta Brigitte Bardot. Aveva 91 anni. Condoglianze alla famiglia
E' morta Brigitte Schiffmann, vedova di Franco Scoglio: tedesca di nascita ma siciliana d'adozione, abitava a Lipari da tempo - facebook.com facebook
La Santa Vergine è una presenza intima e benevola. Sono sostenuta da quest'idea di dolcezza, di purità che Ella ispira: di generosità incondizionata e anche di protezione materna. Se non mi avesse accompagnata con la sua misericordia, sarei morta da un x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.