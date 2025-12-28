È morta Brigitte Bardot | aveva 91 anni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Brigitte Bardot, iconica attrice e modella francese, all’età di 91 anni. La notizia è stata annunciata dalla fondazione a lei intitolata. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema e della cultura, rappresentando un’epoca e uno stile inconfondibili.

E’ morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 morta brigitte bardot aveva 91 anni

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Brigitte Bardot: aveva 91 anni

Leggi anche: Brigitte Bardot è morta, aveva 91 anni

Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

200 morta brigitte bardot&#200; morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni - La sensazione è che l'ultima parte della sua vita l'abbia vissuta come voleva nel suo ... repubblica.it

200 morta brigitte bardotE’ morta Brigitte Bardot a 91 anni. Malattia, cause, carriera - Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. televisionando.it

200 morta brigitte bardot&#200; morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni - Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo. fanpage.it

E’ morta Brigitte Bardot. Aveva 91 anni. Condoglianze alla famiglia

Video E’ morta Brigitte Bardot. Aveva 91 anni. Condoglianze alla famiglia

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.