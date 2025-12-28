È morta Brigitte Bardot aveva 91 anni | ‘BB' la diva più amata di sempre

È venuta a mancare Brigitte Bardot, figura iconica del cinema internazionale, all’età di 91 anni. La sua carriera, contraddistinta da interpretazioni memorabili e un’immagine che ha segnato un’epoca, rimarrà sempre parte della storia del cinema. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una delle più grandi attrici e icone di stile del XX secolo.

Parigi, 28 dicembre 2025 – È morta Brigitte Bardot, l’attrice più amata del cinema internazionale. Conosciuta come B.B., la celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. A metà ottobre era stata operata per un delicato intervento chirurgico a causa di una grave malattia. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni: ‘B.B.', la diva più amata di sempre Leggi anche: È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni Leggi anche: Brigitte Bardot è morta, aveva 91 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni - La sensazione è che l'ultima parte della sua vita l'abbia vissuta come voleva nel suo ... repubblica.it

E’ morta Brigitte Bardot a 91 anni. Malattia, cause, carriera - Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. televisionando.it

È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni - Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo ... fanpage.it

