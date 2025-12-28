E' morta Brigitte Bardot aveva 91 anni

È stata annunciata la scomparsa di Brigitte Bardot, attrice e icona del cinema francese, scomparsa all’età di 91 anni. Riconosciuta a livello internazionale, la sua immagine ha rappresentato un simbolo di bellezza, libertà e trasgressione. La sua carriera e il suo impatto culturale sono stati fondamentali nel panorama cinematografico europeo, lasciando un’eredità duratura nel mondo dello spettacolo.

E' morta Brigitte Bardot. La leggenda del cinema francese aveva 91 anni. Star internazionale. Simbolo di bellezza, trasgressione, libertà. Il decesso è stato annunciato dalla sua Fondazione, che porta il suo nome. BB era stata ricoverata in ospedale a ottobre. E un blogger aveva annunciato la sua morte, ma lei aveva prontamente smentito: "Sto bene, imbecille". Aveva subito un intervento chirurgico, poi era rientrata a casa. E lei stessa aveva riferito di stare bene.

