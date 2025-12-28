È morta Brigitte Bardot | addio all’icona del cinema e attivista per gli animali

È venuta a mancare Brigitte Bardot, icona del cinema e nota attivista per i diritti degli animali, all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Brigitte Bardot tramite l’Agence France-Presse. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo e del volontariato, segnando un capitolo importante nella storia culturale e sociale francese.

La leggenda del cinema francese Brigitte Bardot è morta all’età di 91 anni, come annunciato oggi dalla Fondazione Brigitte Bardot in un comunicato diffuso tramite l’Agence France-Presse (AFP). Star internazionale negli anni ’50 e ’60, Bardot è passata alla storia non solo come simbolo sensuale e ribelle sullo schermo, ma anche come una delle figure più iconiche della cultura pop del XX secolo. “La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione”, si legge nel comunicato, che non precisa però la data o il luogo della sua morte. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - È morta Brigitte Bardot: addio all’icona del cinema e attivista per gli animali Leggi anche: È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Da icona sexy ad attivista per i diritti degli animali: il mito di B.B. Leggi anche: Brigitte Bardot morta, aveva 91 anni: da attrice ad attivista per gli animali, addio a un'icona mondiale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda dello schermo francese aveva 91 anni; Precipita un aereo, morto il capo di stato maggiore libico; Morta schiacciata dal cavallo, martedì 30 l’addio a Jessica Caratti; «Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con forza». Brigitte Bardot, come è morta l'attrice: i due ricoveri, poi la fine a La Madrague - Simbolo del cinema francese e icona internazionale conosciuta con le iniziali “B. leggo.it

È morta Brigitte Bardot, icona del cinema internazionale - L’annuncio della scomparsa è arrivato dalla Fondazione Brigitte Bardot, che in una nota ha comunicato la ... rainews.it

È morta Brigitte Bardot, icona di una generazione. L'attrice aveva 91 anni - Icona femminile degli anni '60 e fervente attivista per i diritti degli animali, la leggendaria attrice francese aveva 91 ... msn.com

Brigitte Bardot è morta. Aveva 91 anni x.com

Mondo del cinema in lutto, è morta Brigitte Bardot - https://nap.li/7AdH - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.