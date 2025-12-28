È morta Brigitte Bardot
È stata confermata la scomparsa di Brigitte Bardot, nota attrice francese e figura simbolo degli anni Sessanta. Celebre per la sua carriera cinematografica e il suo impegno a favore dei diritti degli animali, Bardot ha lasciato un segno importante nella cultura europea. La sua figura rimane un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo e del volontariato.
, leggendaria attrice francese, icona femminile degli anni Sessanta e fervente sostenitrice della protezione degli animali. L'attrice aveva 91 anni. L'annuncio è arrivato dalla Fondazione Brigitte Bardot: "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
