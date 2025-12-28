E Bardot crea la femme

L’inconfondibile stile Bardot, nato negli anni Cinquanta, mantiene intatta la sua allure nel tempo. Elementi come le fasce per capelli, gli occhialoni da sole, le ballerine con fiocchetto e gli abitini a quadretti Vichy sono diventati simboli di un’eleganza semplice e immediatamente riconoscibile. Questo stile, condiviso anche da figure come Audrey Hepburn, continua a influenzare la moda femminile, rappresentando un’iconica espressione di femminilità e raffinatezza

Adesso che tutti, in tutto il mondo, elencheranno gli elementi dell'"inimitabile stile Bardot" (ve ne offriamo quattro, certi di non sbagliare anche nell'ordine di apparizione: le fasce per capelli, gli occhialoni da sole, le ballerine col fiocchetto, gli abitini a quadretti Vichy, preferibilmente rosa, sulla scollatura a barchetta la gloria di BB deve essere necessariamente condivisa con Audrey Hepburn, ci torneremo a breve), crediamo valga la pena di capire per quale motivo l'inimitabile stile Bardot, che data la metà degli Anni Cinquanta, sia giunto fino a noi pressoché inalterato e per quale motivo Milly Carlucci continui a sfoggiarne il frangione identitario, insieme con una marea di donne occidentali convinte che la "choucroute", in senso proprio "il cavolfiore", in senso figurato quell'acconciatura che include appunto frangia spiovente sugli occhi, i capelli raccolti sulla sommità del capo alla bell'e meglio, come se si fosse scese dal materasso cinque minuti prima, rappresenti l'epitome della sensualità femminile.

