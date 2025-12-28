Andy Carroll, ex attaccante della Premier League e nazionale inglese, è stato arrestato nell’aprile 2025 all’aeroporto di Stansted, a Londra, mentre rientrava nel paese. L’arresto ha generato attenzione mediatica, poiché rischia fino a cinque anni di carcere. In questa breve introduzione, si forniscono i dettagli essenziali sull’accaduto, offrendo un quadro chiaro e sobrio della vicenda.

Andy Carroll, ex attaccante della nazionale inglese con un lungo passato in Premier League, è il calciatore arrestato nell’ aprile 2025 all’aeroporto londinese di Stansted mentre rientrava in Inghilterra con un volo low cost. Il suo nome non era stato inizialmente reso noto per ragioni legali, ma ora che l’accusa è stata formalizzata la polizia ha potuto identificarlo pubblicamente. Carroll rischia fino a cinque anni di prigione. A chiarire i contorni della vicenda è stata la polizia dell’ Essex, che ha confermato l’arresto: “Un uomo è stato arrestato per aver violato un ordine restrittivo. Si chiama Andrew Carroll, ha 36 anni, è stato arrestato il 27 aprile per accuse derivanti da un incidente dello scorso marzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È Andy Carroll: svelato il mistero dell’ex attaccante di Premier arrestato in aeroporto a Londra. Rischia fino a 5 anni di carcere

