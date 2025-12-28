Duplantis | Se batto i record è anche per denaro il limite è dove lo metto io El Pais
Armand “Mondo” Duplantis è un atleta svedese di origini statunitensi, nato nel 1999 a Lafayette. Specializzato nel salto con l’asta, ha raggiunto notorietà internazionale per i suoi record e le sue prestazioni. Sebbene abbia dichiarato che il denaro possa influenzare i suoi record, afferma che il limite è determinato dalle sue scelte personali. La sua carriera si distingue per la costanza e la determinazione nel rappresentare la Svezia a livello mondiale.
Lo hanno chiamato Armand, ma per il mondo, e per se stesso, è Mondo. Lui è Armand “Mondo” Duplantis, è un astista svedese, nato nel 1999 a Lafayette da padre statunitense e madre svedese, e che ha scelto di gareggiare per il Paese scandinavo. Considerato il più grande di sempre nella specialità. Primatista mondiale con 6,30 m, ha battuto il record del mondo 14 volte. È doppio campione olimpico e domina tutte le categorie d’età fin dall’adolescenza. Tecnica, velocità e forza mentale lo rendono un unicum nella storia dell’atletica. Lo ha intervistato El Pais Le parole di Duplantis. «Il migliore amico di mio padre è siciliano e ha iniziato a chiamarmi Mondo quando avevo quattro anni, come forma affettuosa di dire Armando», spiega. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
