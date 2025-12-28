Due tocchi di mano e il gol | furia Lazio per il pari dell’Udinese Ma l’episodio divide anche Marelli e Calvarese
Durante la partita tra Lazio e Udinese, due tocchi di mano hanno determinato il pareggio, suscitando discussioni tra gli arbitri Marelli e Calvarese. L’episodio evidenzia le difficoltà e le interpretazioni divergenti nel lavoro arbitrale, sottolineando come gli errori possano influire sul risultato e sulla percezione della partita. Un esempio delle sfide che accompagnano l’operato dei direttori di gara nel calcio italiano.
“Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere “. Questa nota racchiude tutta la rabbia della Lazio dopo il pareggio in campionato in casa dell’ Udinese (1-1), con la rete dei friulani firmata da Davis all’ultimo minuto di recupero tra le proteste dei biancocelesti per un presunto tocco con il braccio dell’attaccante. Un episodio dubbio, di difficile interpretazione, che ha diviso anche esperti ed ex arbitri. Luca Marelli, voce di Dazn, ha difeso la tesi dell’annullamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Moviola Udinese Lazio, Marelli ammette: «Gol di Davis? C’è un vuoto nel regolamento, ecco cosa dice! L’episodio di Pisa Fiorentina fa giurispudenza»
Leggi anche: Moviola Inter Lazio, corretto l’annullamento del gol di Zielinski per il mano di Dimarco? La spiegazione di Marelli
Udinese-Lazio, gol non annullato per Davis: il commento di Calvarese; La moviola di Udinese-Lazio, ancora polemiche: quanti dubbi sul gol di Davis; Udinese-Lazio 1-1: risultato finale e highlights; MOVIOLA | Udinese - Lazio, un'altra follia! Colombo si perde due falli di mano.
Dalla mano di Dumfries al gol di Vlahovic: due arbitri bocciati e un precedente pericoloso - Un grave errore e due tocchi di mano giudicati diversamente Se la prima giornata di Serie A era filata via liscia con ... calciomercato.it
Gol convalidato dopo due tocchi di mano…dopo Milan, Bologna, Parma e Cremonese (2 rigori…) ormai siamo oltre… #udineselazio #vipregobasta x.com
Due tocchi di mano in area giallorossa non ravvisati dal #Var in #Catanzaro - #Cesena - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.