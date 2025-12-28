Due tocchi di mano e il gol | furia Lazio per il pari dell’Udinese Ma l’episodio divide anche Marelli e Calvarese

Durante la partita tra Lazio e Udinese, due tocchi di mano hanno determinato il pareggio, suscitando discussioni tra gli arbitri Marelli e Calvarese. L’episodio evidenzia le difficoltà e le interpretazioni divergenti nel lavoro arbitrale, sottolineando come gli errori possano influire sul risultato e sulla percezione della partita. Un esempio delle sfide che accompagnano l’operato dei direttori di gara nel calcio italiano.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.