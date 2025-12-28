Due studentesse di Unisalento volano al Massachusetts general hospital di Boston

Due studentesse di Unisalento, Francesca Laudisa e Francesca Miccoli, provenienti dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia, hanno avuto l’opportunità di svolgere un periodo di formazione presso il Massachusetts General Hospital di Boston. Questa esperienza rappresenta un momento importante nel percorso di studi, offrendo loro l’occasione di approfondire competenze cliniche e di ricerca in un contesto internazionale di eccellenza.

LECCE – Speciale momento di formazione per due studentesse di Unisalento. Francesca Laudisa e Francesca Miccoli, iscritte al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (MedTec) raggiungono il Massachusetts general hospital di Boston. Le due giovani hanno recentemente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Due studentesse di Unisalento “volano” al Massachusetts general hospital di Boston Leggi anche: Drew cain di general hospital scopre chi gli ha sparato realmente Leggi anche: Perché general hospital non va in onda oggi e quando torna La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giocano al Lotto con il sistema prodotto dall'Intelligenza Artificiale e vincono: fortunati tre studenti di UniSalento - In realtà non è proprio andata così, ma tre studenti del Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università del Salento hanno ... quotidianodipuglia.it ECOTEKNE LECCE Al via il progetto FUTURO organizzato da UNISALENTO che ha visto la partecipazione di un gruppo di studentesse e studenti dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.