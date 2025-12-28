Due gravi incidenti nella notte a Firenze Muore in moto a 21 anni altri due giovani feriti poco lontano

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali che hanno causato la morte di un giovane di 21 anni e il ferimento di altri due ragazzi. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 4 in via Mannelli, vicino alla stazione di Campo di Marte. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause degli eventi e sugli interventi di soccorso.

Firenze, 28 dicembre 2025 – Una notte funestata da due gravi incidenti stradali a Firenze. Il primo è avvenuto intorno alle 4 in via Mannelli, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Campo di Marte. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni; sul posto il 118 e la polizia municipale. Il giovane era in moto; i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Incidente tra bici e auto, ciclista portato al pronto soccorso: gravi lesioni al volto L'altro incidente dopo mezz'ora circa in via Turati, a Varlungo: due ragazzi – da chiarire se su uno o due motorini – sono rimasti feriti, un 19enne è stato portato all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri in codice rosso, con fratture agli arti.

