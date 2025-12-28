Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato nella tarda serata di oggi, di sabato 27 dicembre, a Tocco Caudio, interessando due capannoni adibiti a deposito. Le fiamme hanno distrutto completamente una delle strutture, mentre il secondo capannone è stato solo parzialmente danneggiato grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del Fuoco di Benevento, che hanno lavorato per diverso tempo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si estendesse ulteriormente. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Montesarchio, impegnati nei rilievi di rito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Due capannoni in fiamme, indagini in corso dei carabinieri: ipotesi dolosa

Leggi anche: Auto in fiamme al Parco dei Fiori: indagini in corso

Leggi anche: Fiamme nell’ex canonica. Un rogo di origine dolosa. Indagini su un gruppo di occupanti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incendio nel sottotetto: i pompieri si calano nell'intercapedine satura di fumo bollente per rimuovere la guaina.

Misterbianco: capannone in fiamme, si sospetta la matrice dolosa - Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo che ieri mattina, intorno alle 6, ha distrutto due autocarri e danneggiato un mini- lasicilia.it