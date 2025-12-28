Un venticinquenne tunisino è stato arrestato a Ribera dai carabinieri durante un’operazione antidroga condotta con l’ausilio delle unità cinofile. I militari hanno sequestrato tre panetti di hashish per un peso complessivo di 285 grammi.La sostanza stupefacente, secondo quanto accertato, era. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Droga nascosta nel giubbotto, arrestato un venticinquenne

