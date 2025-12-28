Dramma nel Fortore madre e figlia muoiono dopo cena della Vigilia | sospetta intossicazione alimentare

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia nel Fortore, in provincia di Campobasso, ha coinvolto una famiglia dopo la cena della Vigilia di Natale. Madre, padre e figlia si sono sentiti male e, purtroppo, madre e figlia sono decedute. Si sospetta un’intossicazione alimentare legata al pasto consumato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per fare chiarezza sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia a Pietracatella, in provincia di Campobasso: dopo una cena a base di pesce la Vigilia di Natale, una famiglia composta da padre, madre e figlia si sono sentiti male. La ragazza di 16 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli, la madre invece, Antonella Di Jelsi, 50 anni, è deceduta nella mattinata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cardarelli. Accertamenti medico-legali per chiarire le cause delle morti. Presumibilmente un’intossicazione alimentare. La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

dramma nel fortore madre e figlia muoiono dopo cena della vigilia sospetta intossicazione alimentare

© Anteprima24.it - Dramma nel Fortore, madre e figlia muoiono dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare

Leggi anche: Campobasso, madre e figlia morte per intossicazione alimentare dopo la cena della Vigilia

Leggi anche: Campobasso, 16enne muore dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dramma familiare a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Tragedia familiare a Corleone: una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. fanpage.it

Tragedia a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Tragedia a Corleone, Palermo, dove una donna, Lucia Pecoraro di 78 anni, ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. adnkronos.com

Una madre uccide la figlia disabile e si suicida - Ha strangolato la figlia disabile, poi si è impiccata alla ringhiera nell'abitazione in via Sgarlata nel centro di Corleone. ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.