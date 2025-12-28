Una tragedia nel Fortore, in provincia di Campobasso, ha coinvolto una famiglia dopo la cena della Vigilia di Natale. Madre, padre e figlia si sono sentiti male e, purtroppo, madre e figlia sono decedute. Si sospetta un’intossicazione alimentare legata al pasto consumato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per fare chiarezza sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia a Pietracatella, in provincia di Campobasso: dopo una cena a base di pesce la Vigilia di Natale, una famiglia composta da padre, madre e figlia si sono sentiti male. La ragazza di 16 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli, la madre invece, Antonella Di Jelsi, 50 anni, è deceduta nella mattinata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cardarelli. Accertamenti medico-legali per chiarire le cause delle morti. Presumibilmente un’intossicazione alimentare. La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma nel Fortore, madre e figlia muoiono dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare

Leggi anche: Campobasso, madre e figlia morte per intossicazione alimentare dopo la cena della Vigilia

Leggi anche: Campobasso, 16enne muore dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dramma familiare a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Tragedia familiare a Corleone: una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita. fanpage.it

Tragedia a Corleone, madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita - Tragedia a Corleone, Palermo, dove una donna, Lucia Pecoraro di 78 anni, ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. adnkronos.com

Una madre uccide la figlia disabile e si suicida - Ha strangolato la figlia disabile, poi si è impiccata alla ringhiera nell'abitazione in via Sgarlata nel centro di Corleone. ansa.it

CAMPOBASSO. 15enne muore al Cardarelli, si sospetta epatite fulminante dovuta ad una intossicazione alimentare. Grave anche la madre ricoverata in Rianimazione Il dramma si è consumato ieri sera nel reparto di Terapia intensiva dove il personale sanita - facebook.com facebook