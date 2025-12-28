Dovrebbe dimettersi Tajani pesante attacco! A dirlo è proprio lei trema la politica italiana

L’intervista rilasciata al Corriere della Sera delinea un quadro vivido e privo di filtri sulla situazione attuale di Forza Italia e sulla memoria privata e pubblica di Silvio Berlusconi. A distanza di tempo dalla scomparsa del Cavaliere, una delle figure più vicine alla sua vita privata interviene nel dibattito politico con una durezza inaspettata, mettendo nel mirino l’attuale leadership del partito e invocando un cambio di rotta radicale che coinvolga direttamente la famiglia del fondatore. Le parole espresse non sono solo una riflessione sul passato, ma rappresentano un vero e proprio atto d’accusa contro la gestione di Antonio Tajani, definita inadeguata rispetto alla grandezza della figura che lo ha preceduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

