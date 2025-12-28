Doppio Hojlund il Napoli supera la Cremonese | Conte in scia di Allegri

Il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro la Cremonese, sotto la guida di Conte, che prosegue la sua crescita dopo l'allenatore Allegri. Nel frattempo, il lunch match delle 12.30 ha visto il Milan prevalere 3-0 sul Verona, temporaneamente in vetta alla classifica. Questi risultati segnano un momento interessante del campionato, con diverse squadre in corsa per le prime posizioni.

Il lunch match delle 12.30 ha visto il Milan battere 3-0 il Verona, tornando momentaneamente in testa al campionato. Al successo dei rossoneri ha risposto il Napoli, vittorioso per 2-0 sul campo della Cremonese, con la doppietta di Hojlund che permette a Conte di tornare ad una lunghezza di distanza dalla formazione di Allegri. Restano invece fermi a 21 punti i padroni di casa, autori però fino a questo momento di una bellissima stagione. Cremonese-Napoli, il racconto del match. In un campo in cui tutti hanno fatto fatica, il Napoli cerca di imporre fin da subito il proprio ritmo per indirizzare il match dalle prime battute. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

