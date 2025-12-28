Dopo l’avvelenamento la vita che rinasce | una cucciola salvata a San Giorgio la Molara

Dopo un grave avvelenamento, una cucciola di San Giorgio la Molara è stata salvata e ora inizia una nuova vita. Questa storia testimonia l’impegno di chi si dedica alla tutela degli animali e alla loro rinascita. Di seguito, la testimonianza di Maria Chiara Petrone, giornalista che ha seguito da vicino questa vicenda. Tempo di lettura stimato: 2 minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la notizia della giornalista Maria Chiara Petrone.   “A San Giorgio la Molara n ei giorni immediatamente successivi a un episodio grave che ha colpito la comunità – l’avvelenamento di animali sul territorio – arriva una storia diversa, silenziosa, ma carica di significato. Una cucciola di poche settimane è stata rinvenuta vagante in zona urbana, nei pressi del campetto sportivo, in orario serale. Era sola, disorientata, troppo piccola per farcela da sola. Oggi quella cucciola è al sicuro, accolta temporaneamente in un ambiente domestico, dove sta ricevendo le prime cure e la necessaria stabilizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

