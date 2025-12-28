Dopo Hamas la pista dell' Iran | la rete del terrore e i suoi tentacoli in Italia

Dopo Hamas, l'attenzione si concentra sull'Iran come possibile fonte di minacce in Italia. La rete iraniana si estende in vari settori, dalla finanza alla tecnologia, dal cyber alla diplomazia, con obiettivi di propaganda e terrorismo. L'Iran non si presenta come uno Stato convenzionale, ma come un sistema di minaccia costante, rendendo fondamentale un’analisi attenta delle sue attività e delle sue influenze sul territorio nazionale.

Hamas, Iran, pro Pal e Isis: tutti a uccidere i sopravvissuti all'Olocausto - Dall’Olocausto alle stragi contemporanee: sopravvissuti e discendenti di vittime dei nazisti continuano a essere colpiti dalla violenza globale, tra attentati in Israele, Stati Uniti e Australia. ilfoglio.it

“Hamas ha commesso crimini contro l’umanità dopo 7 ottobre”/ Report Amnesty stana terroristi islamisti a Gaza - Cosa dice il rapporto di Amnesty International sui crimini di guerra compiuti da Hamas durante e dopo il 7 ottobre 2023: omicidi, stupri, esecuzioni choc AMNESTY INCHIODA HAMAS E I CRIMINI COMMESSI ... ilsussidiario.net

Ora dopo l’arresto del presunto primo finanziatore di Hamas in Italia M5S, AVS E PD spieghino chi ha davvero tenuto la regia delle piazze sfasciste Pro Pal e la loro contiguità con chi dava soldi (a loro insaputa) agli sgozzatori di bambini e stupratori di donne. x.com

Le reazioni dopo la maxi operazione Domino che ha portato a 9 arresti per finanziamenti ad Hamas - facebook.com facebook

