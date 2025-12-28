Donne salentine – una terra cento storie | concerto nella chiesa della Nova

Il 30 dicembre alle ore 18, nella chiesa della Nova a Lecce, si svolgerà il concerto “Donne salentine - una terra cento storie” dell’orchestra giovanile Sistema Musica Arnesano. L’evento, a ingresso libero, intende celebrare le storie e le tradizioni delle donne salentine attraverso un’esibizione musicale che unisce giovani talenti e cultura locale. Un’occasione per ascoltare musica e riscoprire il patrimonio della regione.

LECCE – Martedì 30 dicembre, alle ore 18, nella chiesa della Nova a Lecce, in via Idomeneo, si terrà il concerto "Donne salentine - una terra cento storie" dell'orchestra giovanile Sistema Musica Arnesano (ingresso libero). In questo caso in scena saranno i più giovani di SMA e cioè la sezione. I brani eseguiti includeranno temi dalle Quattro Stagioni di Vivaldi, la Marcia di Haendel, la Marcia da Lo Schiaccianoci e un allegro medley di Natale, trasformando l'esperienza orchestrale in un

