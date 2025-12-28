Donnarumma pubblica la foto del peso sulla bilancia dopo le feste di Natale | Controllo superato

Donnarumma condivide una foto del peso sulla bilancia, commentando di aver superato il controllo post-feste natalizie. L’immagine, creata con intelligenza artificiale, ha suscitato commenti ironici riguardo alle rigide regole di Guardiola sui chili di troppo e le tentazioni gastronomiche durante le festività. Un gesto semplice che richiama l’importanza di mantenere un equilibrio tra salute e piaceri, anche durante le occasioni di convivialità.

Guardiola controlla il peso dei suoi dopo le Feste. Haaland mostra la bilancia: “Va tutto bene”. Donnarumma è il primo a commentare - Il tecnico del Manchester City aveva avvertito i suoi giocatori di tenere sotto controllo il peso in occasione delle cene natalizie, suscitando una certa preoccupazione nello spogliatoio ... msn.com

Premier: diktat di Guardiola sul peso-forma, Haaland replica 'va tutto bene' - Noto per i suoi curiosi post che diventano presto virali, questa volta il norvegese ha unito l'utile al dilettevole pubblicando una foto su una bilancia che segna 94,4 kg (209 libbre) insieme al ... msn.com

