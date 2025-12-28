Donadoni tra tensione pressione e gioia | Dobbiamo migliorare nella finalizzazione
Lo Spezia piega il Pescara, ma Roberto Donadoni fotografa una partita al cardiopalma. "Il ricovero è sempre più vicino – sorride – perché per come abbiamo affrontato la gara e per quanto creato soprattutto nel primo tempo dovevamo essere più bravi a concretizzare". Il tecnico delle Aquile va dritto al punto: "Serve cattiveria, sia quando si protegge il portiere sia quando sei davanti alla porta. Devi avere quella condizione che fa entrare palla e giocatore insieme". Nonostante alcune difficoltà, il risultato pesa. "Prendiamo tre punti importanti – sottolinea Donadoni – ma c’è tanto da fare, da crescere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
