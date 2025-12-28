Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della quindicesima puntata del 28 dicembre 2025

Oggi, domenica 28 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda la quindicesima e ultima puntata dell’anno di Domenica In, giunta alla cinquantesima edizione. La trasmissione si svolge dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e conclude il 2025 con interviste, musica e ospiti vari. Di seguito le anticipazioni e i dettagli sugli ospiti della puntata di oggi.

Quindicesima e ultima puntata dell’anno della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 28 dicembre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della quindicesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della quindicesima puntata del 28 dicembre 2025. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della quindicesima puntata del 28 dicembre 2025 Leggi anche: Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della quattordicesima puntata del 21 dicembre 2025 Leggi anche: Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della terza puntata del 5 ottobre 2025 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Domenica In, gli ospiti di oggi, 21 dicembre, da Ornella Muti ai Ricchi e Poveri; Domenica In: Mara Venier legge le stelle con Paolo Fox, poi Ambra Angiolini tra gigolò e amore; Natale con la Rai; Il capitombolo dei Ricchi e Poveri a Domenica in. Angela: Ho dato una mentata. Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, 28 dicembre: Mara Venier chiude il 2025 con Paolo Fox, Ambra Angiolini, Marco Bocci. Ecco cosa vedremo - Per l'ultima puntata del 2025, Mara Venier accoglie in studio Nino Frssica, Marco Bocci, Ambra Angiolini, Paolo Fox con il suo Oroscopo e molti altri ... libero.it

Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier - Nuovo appuntamento con 'Domenica In' condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, oggi domenica 28 dicembre alle 14. reggiotv.it

Domenica In oggi: la puntata che cambia il pomeriggio di Rai 1 - Domenica In oggi 21 dicembre su Rai 1: ospiti, interviste, Telethon e colpi di scena nella puntata natalizia di Mara Venier. urbanpost.it

il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025

Il mondo di Antonietta Polcaro. . Buona domenica a tutti oggi colazione salata con la pizza di scarole E voi che preparate di buono oggi Trovate la ricetta nel mio libro disponibile su Amazon https://amzn.to/40XwSj6 #buonadomenica #pizzadiscarol - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.