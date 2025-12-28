Domenica In Marco Bocci e la malattia | Ho imparato a conviverci Poi la ‘crisi’ con Laura Chiatti

Marco Bocci ha condiviso la sua esperienza con l’infezione cerebrale che lo ha colpito nel 2018, affrontando un momento complesso della sua vita. L’attore ha spiegato come questa diagnosi abbia richiesto un percorso di adattamento e resilienza. Recentemente, Bocci ha anche affrontato una crisi personale con Laura Chiatti, dimostrando come sia possibile convivere con le difficoltà e proseguire il proprio cammino.

(Adnkronos) – Marco Bocci è tornato a parlare del periodo difficile della sua vita quando nel 2018 è stato colpito da una grave infezione cerebrale. Ospite oggi nel salotto di Mara Venier a Domenica In, l'attore ha ricordato di aver perso memoria: "Ci ho messo molto a ricordarmi le cose. Una parte di memoria è

Marco Bocci e Laura Chiatti: l'amore nato per "sbaglio" e quella terribile malattia sconfitta insieme - Dietro i sorrisi della nuova fiction, in onda stasera su Rai 1, si nasconde una storia di resilienza e coraggio. corrieredellumbria.it

Marco Bocci: «Con l'encefalite erpetica ho perso parte della memoria. Vivo la vita senza fare programmi, è meno faticoso» - Così Marco Bocci reagisce alla visione del filmato mandato in onda a Domenica In. msn.com

