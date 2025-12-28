A pochi giorni dalla fine del 2025, Domenica In ha ospitato il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, che ha condiviso un messaggio per il 2026. Nel suo intervento, Cerno ha sottolineato l'importanza della fiducia degli italiani nel costruire un futuro migliore per l’Italia, evidenziando i momenti salienti dell’anno appena trascorso, tra cui la commemorazione di Papa Francesco. Un invito a credere nel cambiamento e nella crescita del Paese.

Il 2025 è agli sgoccioli ed è il momento di fare un bilancio. A Domenica In è stato il direttore de il Giornale Tommaso Cerno a condensare in pillole alcuni dei fatti salienti dell'anno che sta per concludersi, concentrandosi su alcuni dei principali momenti che lo hanno segnato, primo fra tutti la morte di Papa Francesco, avvenuta nel giorno di Pasquetta, dopo essersi mostrato per l'ultima volta ai fedeli nel giorno in cui si celebra la resurrezione di Gesù. " Abbiamo avuto un giubileo mondiale con due Papi, Francesco, il primo gesuita a salire al Soglio di Pietro, il Papa della semplicità, della speranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Domenica in, l’augurio di Cerno per il 2026: "Gli italiani ci credano per costruire l’Italia di domani"

