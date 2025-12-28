Domenica In gli ospiti di oggi 28 dicembre | scaletta e anticipazioni
Domenica In saluta il 2025 e brinda al nuovo anno in arrivo oggi, 28 dicembre. Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, a partire dalle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, intrattiene il pubblico con l'ultimo appuntamento dello storico. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Domenica In, gli ospiti di oggi 12 ottobre: scaletta e anticipazioni
Leggi anche: Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 14 dicembre
Domenica In: Mara Venier legge le stelle con Paolo Fox, poi Ambra Angiolini tra gigolò e amore; Domenica In, anticipazioni dell'ultima puntata dell'anno: tra gli ospiti Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini e Nicola...; Le interviste di Verissimo - Le storie del 27 e del 28 dicembre; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste.
Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, 28 dicembre: Mara Venier chiude il 2025 con Paolo Fox, Ambra Angiolini, Marco Bocci. Ecco cosa vedremo - Per l'ultima puntata del 2025, Mara Venier accoglie in studio Nino Frssica, Marco Bocci, Ambra Angiolini, Paolo Fox con il suo Oroscopo e molti altri ... libero.it
Le previsioni del 2026 con l'oroscopo di Paolo Fox insieme a tanti ospiti vip - Scopri gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 28 dicembre di Domenica In: dall'oroscopo di Paolo Fox all'approfondimento sugli argomenti dell'anno ... gazzetta.it
A Domenica In arriva Paolo Fox con l’Oroscopo 2026: gli ospiti di oggi - Una nuova puntata di Domenica In andrà in onda oggi 28 dicembre 2025: Paolo Fox con il suo oroscopo e tanti ospiti ... ultimenotizieflash.com
Campobassane ospiti del team veneziano secondo della classe domani, domenica 28, alle 18. Nelle rossoblù ben cinque ex. Le priorità per il coach delle molisane Mimmo Sabatelli: «Sfruttare appieno le nostre qualità per andare in transizione» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.