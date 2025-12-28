Domenica In conclude il 2025 con l’ultimo appuntamento dell’anno, andato in onda domenica 28 dicembre alle 14. In questa occasione, Paolo Fox presenta l’oroscopo 2026, offrendo una panoramica delle previsioni astrologiche per i prossimi mesi. Mara Venier, alla guida del programma, conclude così un altro anno di intrattenimento e approfondimenti, preparando il pubblico all’arrivo del nuovo anno.

Mara Venier torna oggi, domenica 28 dicembre, con l’ultimo appuntamento del 2025 di Domenica In, dalle 14.00 su Rai 1, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 28 dicembre 2025. In apertura, un ampio spazio dedicato all’oroscopo con Paolo Fox, che svelerà cosa prevedono le stelle per il 2026, con alcuni ospiti, tra cui Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli. A seguire, Ambra Angiolini si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata e presenterà la seconda stagione della serie comedy Gigolò per Caso, disponibile sulle piattaforme dal 2 gennaio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In chiude l’anno con l’oroscopo 2026 di Paolo Fox

Leggi anche: DOMENICA IN: OROSCOPO 2026 DI PAOLO FOX, TANTI VIP E COME VESTIRSI AL VEGLIONE

Leggi anche: Oroscopo gennaio 2026 di Paolo Fox, le previsioni per tutti i segni: come comincia il nuovo anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LEONE 2026 L’Anno della Rinascita ? Oroscopo Paolo Fox Completo

- Un concerto da non perdere - Il festival Antichi organi 2025 si chiude nella chiesa della Rotonda domenica 28 dicembre, alle 17 #musica #concerto #enniomorricone - facebook.com facebook