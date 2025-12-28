Nell’ultima puntata di Domenica In del 2025, Ambra Angiolini ha condiviso un pensiero inaspettato, dichiarando di essere innamorata ma di affrontare un problema. La sua sincera testimonianza ha suscitato sorpresa tra i presenti, Mara Venier inclusa, offrendo uno spaccato autentico della propria vita. Un momento di grande sincerità che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori.

"Sono innamorata ma ho un problema": Ambra Angiolini si siede nel salotto di Domenica In su Rai 1, per l'ultima puntata del 2025, e lascia tutti di stucco, Mara Venier compresa. La lunga intervista con la conduttrice regala ai telespettatori un lato molto intimo della ex Lolita-star di Non è la Rai, oggi apprezzata attrice sul grande schermo. Ambra, con grande ironia, si augura un nuovo anno decisamente frizzante e citando l'amico Ferzan Ozpetek spiega a Zia Mara: "No amore, sereno no, sereno mai". Si parla di amori e non si può non partire da quello con Francesco Renga, il cantante da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, Ambra Angiolini spiazza tutti: "Ho un problema"

Leggi anche: Ambra Angiolini: «Sono di nuovo fidanzata e innamorata ma ho un problema, lui non lo sa. Ho smesso di dire le bugie»

Leggi anche: Domenica In, Ambra Angiolini: “Renga? Le nostre anime si parlano ancora”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marco Mengoni, Natale mi fa schifo. Poi lo sfregio a Gesù | .it; Serie A, Cagliari corsaro a Torino: i rossoblù si impongono per 2-1 sui granata | .it; Vittorio Sgarbi tutto da godere: Il mio testamento... ? | .it; Famiglia nel bosco, la madre crolla: pianto disperato | .it.

Ambra Angiolini spiazza Mara Venier: “sono fidanzata e innamorata ma lui non lo sa” - Ambra Angiolini racconta di aver un bel rapporto anche con la compagna di Francesco Renga, mentre lei non riesce a far frequentare nessuno ai suoi cari perchè a quanto pare, i suoi partner non sono ... ultimenotizieflash.com