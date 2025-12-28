Domenica In Ambra Angiolini | Renga? Le nostre anime si parlano ancora

Ambra Angiolini, ospite di Domenica In, si apre su alcuni aspetti della sua vita e delle sue relazioni, offrendo uno sguardo sincero e diretto. Durante l’intervista con Mara Venier, l’attrice ha condiviso pensieri e riflessioni senza fronzoli, offrendo agli spettatori un ritratto autentico e sobrio di sé stessa. Un’occasione per conoscere meglio una figura nota del panorama italiano, lontana da eccessi e sensazionalismi.

(Adnkronos) – "Ho avuto una vita spericolata e non ho ancora smesso". Così Ambra Angiolini ospite oggi nel salotto di Domenica In, si racconta senza filtri a Mara Venier. L'attrice torna a parlare del suo rapporto con l'ex compagno Francesco Renga, da cui sono nati due figli. Il loro legame è ancora oggi forte anche .

