Domenica della Santa Famiglia Messa in Duomo | l' omelia dell' Arcivescovo Bellandi
Domenica della Santa Famiglia si conclude l’Anno Giubilare della speranza con l’omelia dell’Arcivescovo Bellandi nella cattedrale di Salerno. Un momento di riflessione e di richiamo alla quotidianità, che invita alla speranza senza chiusure, sottolineando l’importanza della famiglia come pilastro della comunità. La celebrazione rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno di solidarietà e fede, mantenendo vivo il messaggio di speranza nel cuore dei fedeli.
Non una chiusura, ma un appello. L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, ha segnato la conclusione dell’Anno Giubilare della speranza con un’omelia ricca di significato, tenuta in Cattedrale nella Domenica della Santa Famiglia. L'Omelia dell'Arcivescovo Bellandi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Festa della Santa Famiglia – Rinnovo delle Promesse matrimoniali nella celebrazione domenicale; Animazione Natale del Signore e Santa Famiglia di Nazareth – 25 e 28 dicembre 2025; ‘Giù alla Salinella’ in festa per la Santa Famiglia; Benedizione delle famiglie domenica 28 dicembre 2025 per la Festa della Santa Famiglia.
