Domen Prevc impressiona in qualificazione a Oberstdorf nel primo atto della Tournée dei 4 Trampolini

Domen Prevc si distingue nelle qualificazioni di Oberstdorf, aprendo con una prestazione significativa la 74ª Tournée dei Quattro Trampolini. La competizione, importante tradizione del salto internazionale, prosegue con l’obiettivo di individuare i migliori atleti in vista delle gare ufficiali. La prova di Prevc testimonia il suo impegno e prepara il terreno per le sfide che seguiranno lungo questa prestigiosa serie di trampolini.

Si apre con una sontuosa prestazione di Domen Prevc nelle qualificazioni di Oberstdorf (in Germania) la 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. Lo sloveno ha fatto il vuoto sul Schattenbergschanze, candidandosi al ruolo di favorito principale per la vittoria in vista della gara inaugurale della Vierschanzentournee valevole anche come settima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il leader della classifica generale del circuito maggiore, con all’attivo cinque successi in undici competizioni disputate, ha realizzato la miglior misura della qualificazione odierna sul Large Hill HS137 bavarese raggiungendo quota 139,5 metri e infliggendo distacchi abissali al resto della concorrenza in attesa di fare veramente sul serio a partire da domani quando entrerà nel vivo la corsa per la conquista dell’Aquila d’Oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

