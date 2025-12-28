dj e musica live per un fine anno in piazza garibaldi

Se per il conto alla rovescia è ancora un po’ presto, altrettanto non si può dire per l’organizzazione del Capodanno in piazza Garibaldi, ormai un grande e apprezzatissimo classico per il quale l’unico, vero guastafeste è come sempre il meteo. Per tutto il resto, il capoluogo si prepara a vivere l’ultimo giorno del 2025 all’insegna della grande festa nel salotto cittadino, dove da settimane campeggia l’installazione luminosa con un enorme 2026. Tutti invitati, sondriesi e no che si riuniscono con parenti e amici nelle proprie abitazioni o nei ristoranti, a ritrovarsi sotto il palco per condividere i momenti frenetici che precedono la mezzanotte, scandire il conto alla rovescia e brindare al nuovo anno in musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

