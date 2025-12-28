Lorenzo Lucca, giovane attaccante italiano, è al centro delle recenti attenzioni di diversi club di Liga e Premier League. Il Napoli, interessato a cederlo, sta considerando un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche a seguito del rientro di Lukaku. La situazione di mercato di Lucca continua a essere monitorata da varie società, che valutano questa opzione come possibile soluzione per il suo futuro.

Lorenzo Lucca è al centro delle strategie di mercato del Napoli. Con il rientro di Lukaku, il club sta valutando il suo futuro e diversi club esteri, tra Premier League e Spagna, stanno monitorando il giovane attaccante per un possibile prestito oneroso con diritto di riscatto. Ne parla Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano. Lucca via a gennaio? Il punto di Moretto. «Anche Lorenzo Lucca al Napoli sta cercando di capire un po’ il destino, la strada, il percorso da fare. Insomma, adesso con il rientro di Lukaku bisognerà capire poi la strategia del Napoli davanti.» «L’unico dettaglio che voglio aggiungervi è che ci sono sempre più club all’estero che stanno cercando Lucca, sia in Premier League, sia in Spagna, insomma club che cercano un attaccante, club che stanno guardando in casa Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Diversi club di Liga e Premier sulle tracce di Lucca: per cederlo, il Napoli chiede un prestito oneroso

Leggi anche: Lucca potrebbe andare alla Juventus in prestito oneroso. Incontro tra il club e l’agente Beppe Riso

Leggi anche: Napoli-Lucca, s’inserisce il club di Premier: il colpo in uscita può decollare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perché la Premier League è irraggiungibile per il resto d’Europa sui diritti TV: le cifre; Da finalisti della Champions all'incubo retrocessione: il Tottenham non è più tra le 6 grandi della Premier League; Le 50 'squadre' più preziose al mondo secondo Forbes. CLASSIFICA; I club della Premier League in crisi di sponsorizzazioni per il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo.

Arsenal, Lewis-Skelly da gioiello a esubero? Diversi club di Premier su di lui - Secondo quanto riportato da Sky Sports, diversi club di Premier League stanno monitorando da vicino la situazione di Myles Lewis- tuttomercatoweb.com

Lo vogliono diversi club - facebook.com facebook

#DouglasLuiz sulla stagione alla #Juventus: “Annata dura segnata da diversi infortuni e tante amarezze. Ora sono felice. #NottinghamForest è un grande club e sono felice di essere qui. Sia per il bene del club che per il mio, spero di trovare il modo di essere i x.com