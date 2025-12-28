Distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia la Regione promuove un nuovo accordo per ridurre le emissioni

Il distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia si impegna a ridurre le emissioni inquinanti delle aziende del settore, nell’ambito di un nuovo accordo promosso dalla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è contenere l’impatto ambientale e favorire uno sviluppo più sostenibile, garantendo un equilibrio tra crescita economica e tutela dell’aria e della salute pubblica.

Contenere le emissioni inquinanti delle aziende ceramiche, uno dei "motori" dell'economia dell'Emilia-Romagna, in modo da ridurre l'impatto a livello ambientale e migliorare la qualità dell'aria. Dopo gli esiti positivi della precedente esperienza, la Regione Emilia-Romagna promuove l'avvio dei.

