Dispersa in montagna chiama il 112 col tablet | non si hanno sue notizie da un giorno

Una donna di 65 anni, dispersa in montagna a Belluno, non dà più notizie da oltre ventiquattro ore. La mattina di sabato 27 dicembre, ha chiamato il 112 tramite tablet senza scheda telefonica, riferendo di trovarsi sotto la croce del monte Framont e di essere impossibilitata a muoversi. Le squadre di soccorso sono al lavoro per rintracciarla e garantirle assistenza.

